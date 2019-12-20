Українки Костюк та Калініна виступлять на тенісному турнірі в Канберрі
Укрінформ
Українські тенісистки Марта Костюк та Ангеліна Калініна заявилися на турнір ITF у Канберрі (Австралія), що стартує 6 січня.
Наші спортсменки потрапили до основної сітки змагань, повідомляє Тенісний портал України.
Цікаво, що в офіційному заявочному листі турніру в Канберрі перебувають лише тенісистки, які входять до ТОП-200 світового рейтингу.
Як інформувало агентство, Костюк і Калініна братимуть участь у кваліфікації змагань Grand Slam Australian Open-2020.
На фото: Марта Костюк.