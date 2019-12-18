Завацька і Козлова виступлять у кваліфікації перших турнірів WTA нового сезону

Українські тенісистки Катаріна Завацька і Катерина Козлова заявилися в кваліфікацію перших турнірів нового сезону Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Катаріна Завацька планує почати новий сезон у кваліфікації "Прем'єра" в Брісбені (Австралія), який пройде 6 - 12 січня, повідомляє БТУ.

Катерина Козлова розпочне новий сезон в Окленді (Нова Зеландія), де боротиметься за вихід в основу турніру WTA International (ASB Classic).

Читайте також: Світоліна вийшла у фінал голосування WTA за кращий удар року

Нагадаємо, що на турнірі WTA Premier у Брісбені (Brisbane International) в основі заявлені Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

На четвертому місці в альтернативному списку на потрапляння до кваліфікації цього турніру знаходиться Марта Костюк.