Світоліна вийшла у фінал голосування WTA за кращий удар року

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна за підсумками першого туру відкритого голосування Жіночої тенісної асоціації (WTA) потрапила до списку фіналісток у номінації “Кращий удар року”.

У голосуванні представлений різаний удар Еліни Світоліної, який вона виконала під час матчу проти Сімони Халеп на Підсумковому турнірі WTA і який був визнаний кращим ударом жовтня. Про це повідомляє БТУ.

На перемогу у фінальному голосуванні також претендують удари у виконанні Сімони Халеп, Патричії Марії Циг та Іги Свьонтек.

Нагадаємо, що WTA також відкрила щорічне голосування WTA Fan Favorite, в якому шанувальники тенісу вибирають улюблену тенісистку в сезоні, що завершився.

Цьогоріч до складу претенденток увійшли дві українські тенісистки: Еліна Світоліна (номер 6 рейтингу WTA) і Даяна Ястремська (22).