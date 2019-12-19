Зінченко з “Манчестер Сіті” вийшов до 1/2 фіналу Кубка англійської ліги

Український захисник англійського футбольного клубу “Манчестер сіті” Олександр Зінченко допоміг своїй команди вийти у півфінал Кубка англійської ліги.

У чвертьфіналі Кубка англійської ліги підопічні Хосепа Гвардіоли зустрічалися із представником Ліги 1 (третій за рангом дивізіон) “Оксфорд Юнайтед”. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Поєдинок “Оксфорд Юнайтед” - “Ман Сіті” завершився з рахунком 1:3, а Олександр Зінченко вперше після травми вийшов у ньому зі старту і відіграв повний матч.

Num dia em que rumores vindos de espanhas aparecem, Cancelo marca o seu primeiro golo pelo Manchester City. 🔵⚽️ pic.twitter.com/HVc5jVZofK — Cancelo Deprê (@cancelodepre) 18 грудня 2019 р.

Як повідомляє "24футбол", у роботі з м'ячем Олександр Зінченко став найбільш залученим до гри футболістом, лідером "Манчестер Сіті" за кількістю передач – 106 (88% точності). Майже всі були короткими та підготовчими.

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Всього в нинішньому сезоні півзахисник збірної України провів у складі “Манчестер Сіті” 12 матчів. 11 грудня Зінченко вперше зіграв за команду після свого жовтневого ушкодження - вийшов на заміну на 66-й хвилині.

Фото: Getty Images