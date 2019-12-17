Футбольні фанати назвали Ван Дейка гравцем року в Англії

Асоціація футбольних уболівальників визначила гравця року в Англії.

Ним став захисник футбольного клубу "Ліверпуль" Вірджіл ван Дейк. Про це повідомляє Tribuna.com із посиланням на клубну пресслужбу.

“Це дуже багато значить для мене. Спасибі всім, що проголосували за мене, дякую всім уболівальникам по всій країні. Сподіваюся, я зможу продовжувати в тому ж дусі, ставати кращим і допомагати команді”, - прокоментував свою перемогу ван Дейк.

На нагороду також претендували форварди Джеймі Варді (“Лестер”) і П'єр-Емерік Обамеянг (“Арсенал”), хавбеки Рахім Стерлінг (“Манчестер Сіті”), Садіо Мане (“Ліверпуль”) і Сон Хін Мін (“Тоттенгем”).