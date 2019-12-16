Клубний ЧС: чекаємо фінал «Ліверпуль» - «Фламенго»

Переможець Ліги чемпіонів зіграє у півфіналі проти мексиканського «Монтеррея».

Поки більшість європейських турнірів йдуть на зимові канікули (крім Англії, там гратимуть навіть 1 січня), в центрі уваги вболівальників нині клубний чемпіонат світу. Цього разу змагання приймає Катар, який активно готується до Мундіалю 2022 року.

Щоправда, місцева команда «Аль-Садд», переможець Старс-ліги, вже вибула з боротьби. Зате з півфіналу у турнірі стартують основні претенденти на трофей - «Ліверпуль» (переможець Ліги чемпіонів) і «Фламенго» (переможець Кубка Лібертадорес).

Суперник британців - мексиканський «Монтеррей» (Переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ), найдосвідченіший з усіх учасників цього чемпіонату. Для команди це вже 4-й турнір, хоча, вище третього місця «Монтеррей» ще не піднімався. А от «Ліверпуль» на клубному чемпіонаті світу грав раніше лише раз і поступився у фіналі бразильському «Сан-Паулу». Проте, «Червоні» зараз основні претенденти на місце в фіналі. Аналітики Parimatch дають 84% на те, що далі пройде саме «Ліверпуль».

Швидше за все, у вирішальному матчі англійці знову зійдуться з бразильцями. У «Фламенго» на успіх 79% від Parimatch. Аравійський «Аль-Хіляль» (переможець Ліги чемпіонів АФК) не без зусиль раніше обіграв туніський «Есперанс» (1:0), а бразильці суперник набагато міцніший. До речі, і «Фламенго», і «Аль-Хіляль» вперше на клубному чемпіонаті світу.

Додамо, що «Ліверпуль» і «Монтеррей» зустрінуться 18 грудня, а «Фламенго» і «Аль-Хіляль» днем ​​раніше, 17 грудня. Фінал запланований на 21 грудня.