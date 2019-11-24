«Фламенго» - найсильніший клуб Південної Америки

Клуб з Ріо-де-Жанейро виграв Кубок Лібертадорес вдруге в історії.

Бразильський «Фламенго» став переможцем Кубка Лібертадорес-2019. У фіналі в Лімі (Перу) «Фламенго» обіграв аргентинський «Рівер Плейт» 2:1, повідомляє Укрінформ.

«Рівер Плейт» вийшов вперед на 14-й хвилині – відзначився Рафаель Борре. Аргентинський клуб вигравав до 89-ї хвилини, але потім два голи Габріеля Барбози на прізвисько Габігол принесли «Фламенго» перемогу 2:1.

«Фламенго» виграв другий Кубок Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів в Південній Америці) в історії, перший трофей «червоно-чорні» завоювали в 1981 році. У грудні «Фламенго» зіграє на клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, «Рівер Плейт» виграв Кубок Лібертадорес в минулому році, обігравши земляків з «Бока Хуніорс».