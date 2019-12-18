Сауль Альварес визнаний ESPN кращим боксером 2019 року

Американський спортивний телеканал ESPN визначив п’ятірку найкращих боксерів 2019 року.

Кращим боксером 2019 року названий 29-річний мексиканець Сауль Альварес, повідомляє Sport.ua.

На початку листопада Сауль Альварес піднявся на дві вагові категорії і нокаутував росіянина Сергія Ковальова в бою за пояс чемпіона світу WBO.

“Я дуже вдячний. Це всього лише крок у моїй кар'єрі, в моїй історії, і все, що я прошу від вас, це набратися терпіння, тому що Канело творить історію. Це гарантія”, - прокоментував своє досягнення боксер.

Топ-5 кращих боксерів 2019 року за версією ESPN

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Менні Пакьяо (Філіппіни)

3. Еррол Спенс (США)

4. Джош Тейлор (Великобританія)

5. Деонтей Вайлдер (США)

Нагадаємо, що в жовтні лідером рейтингу Pound-for-Pound від ESPN був чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі український боксер Василь Ломаченко.