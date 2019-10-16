Ломаченко – найсильніший боксер світу за рейтингом ESPN

Усик на шостій позиції.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко, як і раніше лідирує в рейтингу Pound-for-Pound від ESPN.

Також місце в десятці найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії займає й інший українець Олександр Усик, який недавно дебютував в суперважкій вазі.

Рейтинг Pound-for-Pound від ESPN:

1.Василь Ломаченко

2.Теренс Кроуфорд

3.Сауль Альварес

4.Наойя Інуе

5.Еррол Спенс

6.Олександр Усик

7.Геннадій Головкін

8.Хуан Франсиско Естрада

9.Менні Пакьяо

10.Майкі Гарсія.

Ломаченко в останньому бою за очками переміг Люка Кемпбелла, завоювавши чемпіонський титул за версією WBC і захистивши пояси WBA і WBO.

Усик успішно дебютував в суперважкій вазі, здобувши перемогу технічним нокаутом над Чаззом Візерспуном в сьомому раунді.