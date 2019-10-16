Ломаченко – найсильніший боксер світу за рейтингом ESPN
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко, як і раніше лідирує в рейтингу Pound-for-Pound від ESPN.
Також місце в десятці найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії займає й інший українець Олександр Усик, який недавно дебютував в суперважкій вазі.
Рейтинг Pound-for-Pound від ESPN:
1.Василь Ломаченко
2.Теренс Кроуфорд
3.Сауль Альварес
4.Наойя Інуе
5.Еррол Спенс
6.Олександр Усик
7.Геннадій Головкін
8.Хуан Франсиско Естрада
9.Менні Пакьяо
10.Майкі Гарсія.
Ломаченко в останньому бою за очками переміг Люка Кемпбелла, завоювавши чемпіонський титул за версією WBC і захистивши пояси WBA і WBO.
Усик успішно дебютував в суперважкій вазі, здобувши перемогу технічним нокаутом над Чаззом Візерспуном в сьомому раунді.