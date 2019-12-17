«Фламенго» вийшов у фінал клубного ЧС з футболу

Володар Кубка Лібертадорес обіграв найсильніший клуб Азії.

В Досі (Катар) триває клубний чемпіонат світу з футболу. Переможцем першого півфіналу став бразильський клуб «Фламенго», який обіграв «Аль-Хіляль» з Саудівської Аравії 3:1, повідомляє Укрінформ.

У першому півфіналі клубного ЧС зустрілися найсильніші команди Південної Америки та Азії. Саудівський «Аль-Хілаль» сенсаційно виграв перший тайм завдяки голу Аль-Давсарі. Після перерви бразильці забили тричі і виграли 3:1. За «Фламенго» забивали де Арраскаета, Бруно Енріке, Аль-Булайхі (автогол).

У другому півфіналі зіграють «Ліверпуль» і мексиканський «Монтеррей». Матч відбудеться 18 грудня, початок – о 19:30. Фінал турніру зіграють 21 грудня.