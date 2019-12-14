Українець виборов "золото" шахового турніру в Туреччині

Український шахіст із Маріуполя Ігор Ярмонов здобув золото в груповому заліку в Першому турнірі Міжнародної шахової федерації ФІДЕ для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перший тур Ігор грав з представником групи «Туреччина - РФ», другий - з Америкою, третій - з Азією, четвертий – з Африкою… У всіх іграх була здобута перемога. Ігор був налаштований грати лише на перемогу», - розповіла Галина Гуріна, дружина Ігоря Ярмонова.

Вона повідомила, що наступного року вперше в історії відбудеться паралімпіада з шахів.

Шахіст Ярмонов здобув золото турніру в Туреччині. Фото: Ольга Будник / Укрінформ

«Організатори турніру, ФІДЕ, комісія, яка займається розвитком інвалідного спорту провели фактично генеральну репетицію цієї паралімпіади», - додала Гуріна.

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Ігор Ярмонов - заслужений майстер спорту України, п’ятиразовий чинний чемпіон світу та десятиразовий чемпіон України, майстер ФІДЕ зі створення шахових композицій.

Він почав грати в шахи в ранньому дитинстві. Першим учителем став його батько, який намагався допомогти синові - знайти посильне захоплення, аби той не журився через неможливість грати з однолітками в футбол та інші рухливі ігри.

За здобутки в спорті Ігорю Ярмонову надано звання почесного громадянина Маріуполя.