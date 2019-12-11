Український шахіст здобув дві перемоги на турнірі в Анкарі

Відомий український шахіст з Маріуполя Ігор Ярмонов, який бере участь у Першому шаховому турнірі Міжнародної шахової федерації ФІДЕ для людей з інвалідністю, за підсумками двох днів змагань виграв дві партії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ігор Ярмонов виграв дві партії", - повідомили організатори за результатами двох днів змагань.

Перший шаховий турнір Міжнародної шахової федерації ФІДЕ для людей з інвалідністю триватиме в турецькій столиці до 14 грудня. Цей турнір також є етапом підготовки до паралімпіади, яка відбудеться наступного року.

Нагадаємо: Ярмонов — заслужений майстер спорту України, п’ятикратний чинний чемпіон світу та десятикратний чемпіон України з шахів, майстер ФІДЕ зі створення шахових композицій.