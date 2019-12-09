Українська скелетоністка виборола ліцензію на ЮОІ-2020

Українська скелетоністка Лансія Дмитрієва виборола ліцензію на ІІІ зимові юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), що вже в січні проходитимуть у швейцарській Лозанні.

Україна вперше в олімпійській історії матиме свою представницю у змаганнях зі скелетону, повідомляє НОК України у Facebook.

“На наших очах твориться історія. У скелетоні завершилася серія відбіркових змагань до зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020. 15-ти річна Лансія Дмитрієва з Нікополя разом із тренером юніорської збірної команди України Мартіншем Біте попри всі труднощі, через які довелося пройти їм останні три місяці, змогли вибороти ліцензію, яка надає право взяти участь у ЮОІ, що пройдуть уже за кілька тижнів у Швейцарії.

Тож вперше в олімпійській історії матимемо свою представницю у змаганнях зі скелетону”, - йдеться в повідомленні.

Лансія Дмитрієва домоглася цієї мети за підсумками кваліфікаційних олімпійських змагань в Парк-Сіті (США), інформує Prosportua.

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Нагадаємо, ІІІ зимові юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ-2020) проходитимуть у швейцарській Лозанні з 9 по 22 січня. Участь у змаганнях візьмуть 1880 спортсменів (940 юнаків та 940 дівчат) у 16 дисциплінах (біатлон, бобслей, лижне двоборство, керлінг, хокей, санний спорт, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек, стрибки на лижах, скелетон, фристайл, гірськолижний спорт, гірський альпінізм, лижні гонки, сноубординг).

Планується, що Україну на престижному старті представлятимуть близько 40 юних олімпійців.