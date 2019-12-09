Українська скелетоністка виборола ліцензію на ЮОІ-2020

Українська скелетоністка виборола ліцензію на ЮОІ-2020

Укрінформ
Українська скелетоністка Лансія Дмитрієва виборола ліцензію на ІІІ зимові юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), що вже в січні проходитимуть у швейцарській Лозанні.

Україна вперше в олімпійській історії матиме свою представницю у змаганнях зі скелетону, повідомляє НОК України у Facebook.

“На наших очах твориться історія. У скелетоні завершилася серія відбіркових змагань до зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2020. 15-ти річна Лансія Дмитрієва з Нікополя разом із тренером юніорської збірної команди України Мартіншем Біте попри всі труднощі, через які довелося пройти їм останні три місяці, змогли вибороти ліцензію, яка надає право взяти участь у ЮОІ, що пройдуть уже за кілька тижнів у Швейцарії.

Тож вперше в олімпійській історії матимемо свою представницю у змаганнях зі скелетону”, - йдеться в повідомленні.

Лансія Дмитрієва домоглася цієї мети за підсумками кваліфікаційних олімпійських змагань в Парк-Сіті (США), інформує Prosportua.

Читайте також: У Лозанні представили офіційну пісню ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор

Нагадаємо, ІІІ зимові юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ-2020) проходитимуть у швейцарській Лозанні з 9 по 22 січня. Участь у змаганнях візьмуть 1880 спортсменів (940 юнаків та 940 дівчат) у 16 дисциплінах (біатлон, бобслей, лижне двоборство, керлінг, хокей, санний спорт, фігурне катання, ковзанярський спорт, шорт-трек, стрибки на лижах, скелетон, фристайл, гірськолижний спорт, гірський альпінізм, лижні гонки, сноубординг).

Планується, що Україну на престижному старті представлятимуть близько 40 юних олімпійців.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-