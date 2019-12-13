Україна - на 10 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА

У сезоні-2019/20 українські клуби заробили 23 очки, асоціація перебуває на 10 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Нічия київського “Динамо” у вчорашньому матчі проти швейцарського “Лугано” (1:1) в Лізі Європи дозволила Україні заробити для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще 1 очко. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Наразі в активі “Шахтаря” 9 очків, “Динамо” - 6,5, “Зорі” — 4, “Олександріі” — 3, “Маріуполя” — 0,5. Усього 23 очки, або 4,6 бала. Україна продовжує боротьбу за місце у топ-10 реєстру.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка формує представництво на єврокубковий сезон-2021/2022:

Нагадаємо, що після реформи єврокубків і впровадження з 2021 року третього турніру асоціації, розташовані на 9 — 11 місцях у таблиці коефіцієнтів УЄФА, формуватимуть єврокубкову квоту з п’яти клубів. Дев'ята матиме двох у Лізі чемпіонів (одного — у груповому раунді, одного — у третьому кваліфікаційному), одного — у Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох — у Лізі конференцій УЄФА. А ось 10-а втрачає певні привілеї, не кажучи вже про 11-у, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

Фото: uefa.com