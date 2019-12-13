Стали відомі всі учасники 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА

У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА-2019/20 відбулися поєдинки заключного, шостого ігрового дня, за підсумками яких визначилися всі учасники плей-офф розіграшу.

Як повідомляв Укрінформ, обидва українські футбольні клуби - київське "Динамо" та "Олександрія" - не зуміли пробитися до 1/16 фіналу турніру.

"Біло-сині" на фініші основної сітки турніру не змогли обіграти швейцарський "Лугано" (1:1) і посіли третє місце у квартеті В. "Олександрія" фінішувала четвертою у групі І, програвши в останньому єврокубковому матчі сезону бельгійському "Генту" (1:2).

Україну в Лізі Європи УЄФА представлятиме лише донецький "Шахтар", якому не знайшлося місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА (третя позиція у квартеті С).

Результати матчів 6-го туру Ліги Європи:

група А - АПОЕЛ (Кіпр) - "Севілья" (Іспанія) - 1:0, "Карабах" (Азербайджан) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1

турнірне становище: "Севілья" - 15 очок, АПОЕЛ - 10, "Карабах" - 5, "Дюделанж" - 4;

група В - "Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - "Лугано" (Швейцарія) - 1:1, "Копенгаген" (Данія) - "Мальме" (Швеція) - 0:1

турнірне становище: "Мальме" - 11 очок, "Копенгаген" - 9, "Динамо" - 7, "Лугано" - 3;

група С - "Хетафе" (Іспанія) - "Краснодар" (Росія) - 3:0, "Базель" (Швейцарія) - "Трабзонспор" (Туреччина) - 2:0

турнірне становище: "Базель" - 13 очок, "Хетафе" - 12, "Краснодар" - 9, "Трабзонспор" - 1;

група D - ПСВ (Голландія) - "Русенборг" (Норвегія) - 1:1, ЛАСК (Австрія) - "Спортинг" (Португалія) - 3:0

турнірне становище: ЛАСК - 13 очок, "Спортинг" - 12, ПСВ - 8, "Русенборг" - 1;

група Е - "Ренн" (Франція) - "Лаціо" (Італія) - 2:0, ЧФР (Румунія) - "Селтік" (Шотландія) - 2:0

турнірне становище: "Селтік" - 13 очок, ЧФР - 12, "Лаціо" - 6, "Ренн" - 4;

група F - "Айнтрахт" (Німеччина) - "Гімарайнш" (Португалія) - 2:3, "Стандарт" (Бельгія) - "Арсенал" (Англія) - 2:2

турнірне становище: "Арсенал" - 11 очок, "Айнтрахт" - 9, "Стандарт" - 8, "Гімарайнш" - 5;

група G - "Порту" (Португалія) - "Феєноорд" (Голландія) - 3:2, "Рейнджерс" (Шотландія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 1:1

турнірне становище: "Порту" - 10, "Рейнджерс" - 9, "Янг Бойз" - 8, "Феєноорд" - 5;

група Н - "Лудогорець" (Болгарія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 1:1, "Еспаньйол" (Іспанія) - ЦСКА (Росія) - 0:1

турнірне становище: "Еспаньйол" - 11 очок, "Лудогорець" - 8, "Ференцварош" - 7, ЦСКА - 5;

група I - "Гент" (Бельгія) - "Олександрія" (УКРАЇНА) - 2:1, "Вольфсбург" (Німеччина) - "Сент-Етьєн" (Франція) - 1:0

турнірне становище: "Гент" - 12 очок, "Вольфсбург" - 11, "Сент-Етьєн" - 4, "Олександрія" - 3;

група J - "Рома" (Італія) - "Вольфсберг" (Австрія) - 2:2, "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - "Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - 1:2

турнірне становище: "Істамбул Башакшехір" - 10 очок, "Рома" - 9, "Боруссія" - 8, "Вольфсберг" - 5;

група K - "Слован" (Словаччина) - "Брага" (Португалія) - 2:4, "Вулвергемптон" (Англія) - "Бешикташ" (Туреччина) - 4:0

турнірне становище: "Брага" - 14 очок, "Вулвергемптон" - 13, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 3;

група L - "Партизан" (Сербія) - "Астана" (Казахстан) - 4:1, "Манчестер Юнайтед" (Англія) - АЗ "Алкмаар" (Голландія) - 4:0

турнірне становище: "Манчестер Юнайтед" - 13 очок, АЗ "Алкмаар" - 9, "Партизан" - 8, "Астана" - 3.

У плей-офф Ліги Європи пробилися: переможці квартетів - "Арсенал", "Базель", "Брага", "Гент", "Істанбул Башакшехір", ЛАСК, "Мальме", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Севілья", "Селтік", "Еспаньол"; другі місця у групах - "Айнтрахт", "Алкмаар", АПОЕЛ, "Вольфсбург", "Вулвергемптон", "Копенгаген", "Лудогорець", "Рейнджерс", "Рома", "Спортинг", "Хетафе", ЧФР; треті місця у Лізі чемпіонів - "Аякс" (Голландія), "Бенфіка" (Португалія), "Зальцбург" (Австрія), "Інтер" (Італія), "Шахтар" (Донецьк, УКРАЇНА), "Баєр" (Німеччина), "Брюгге" (Бельгія), "Олімпіакос" (Греція).

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА пройде 16 грудня у Ньйоні (Швейцарія). Матчі цієї стадії розіграшу відбудуться 20 та 27 лютого 2020 року.