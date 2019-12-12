Плавець Михайло Романчук та Петро Нагорний отримали нагороди НОК України

Під час ХХХІV Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України відбулося вшанування лауреатів спортивного листопада.

Свої заслужені нагороди та грошові премії з рук президента НОК Сергія Бубки отримали кращий спортсмен та тренер місяця плавець Михайло Романчук та його наставник Петро Нагорний, повідомляє прес-служба органцізації.

Нагадаємо, високого визнання Олімпійського комітету Романчук отримав завдяки чудовому виступу на змаганнях Кубка світу, який відбувся в Досі (Катар). Виборовши золоту медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем, Михайло став автором нового рекорду Кубка світу. Окрім цього в Досі він здобув "срібло" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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За сприяння у підготовці досвідченого спортсмена були відзначені Федерація плавання України та фізкультурно-спортивне товариство "Динамо".