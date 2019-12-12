Плавець Михайло Романчук та Петро Нагорний отримали нагороди НОК України
Укрінформ
Під час ХХХІV Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України відбулося вшанування лауреатів спортивного листопада.
Свої заслужені нагороди та грошові премії з рук президента НОК Сергія Бубки отримали кращий спортсмен та тренер місяця плавець Михайло Романчук та його наставник Петро Нагорний, повідомляє прес-служба органцізації.
Нагадаємо, високого визнання Олімпійського комітету Романчук отримав завдяки чудовому виступу на змаганнях Кубка світу, який відбувся в Досі (Катар). Виборовши золоту медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем, Михайло став автором нового рекорду Кубка світу. Окрім цього в Досі він здобув "срібло" на дистанції 400 метрів вільним стилем.
За сприяння у підготовці досвідченого спортсмена були відзначені Федерація плавання України та фізкультурно-спортивне товариство "Динамо".