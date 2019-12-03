НОК визнав Романчука найкращим спортсменом листопада в Україні

За підсумками спортивного місяця Національний олімпійський комітет України визнав віцечемпіона світу з плавання Михайла Романчука найкращим спортсменом листопада.

Особистого наставника спортсмена Петра Нагорного названо найкращим тренером місяця в Україні. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

У листопаді Михайло Романчук продемонстрував блискучий результат на змаганнях Кубка світу в Досі (Катар). Плавець виборов золоту медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а також став володарем нового світового рекорду. Також у Досі Михайло Романчук здобув “срібло” на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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Для Романчука це вже друге визнання НОК України. 2018 року він був визнаний кращим спортсменом серпня.