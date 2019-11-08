Михайло Романчук переміг з рекордом на етапі Кубка світу

Український плавець переміг на дистанції 1500 м вільним стилем.

Український плавець Михайло Романчук виграв «золото» на 7-у етапі Кубка світу в Досі (Катар), повідомляє Укрінформ.

Після «срібла» на дистанції 400 м вільним стилем 23-річний Романчук виграв «золото» на дистанції 1500 м.

Результат українця (14.51,61) став рекордним в історії Кубка світу.

Нагадаємо, вчора Романчук здобув «срібло» 7-го етапу Кубка світу у Досі (Катар). Українець подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем за 3.48,61. Переміг литовець Данас Рапсіс, який майже на секунду випередив Романчука.