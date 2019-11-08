Український плавець Романчук виборов “срібло” Кубка світу в Досі

Український плавець Михайло Романчук став срібним призером 7-го етапу Кубка світу, який відбувся в Досі (Катар).

Михайло Романчук у Досі показав другий результат на дистанції 400 м вільним стилем. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Вітаємо українського плавця Михайла Романчука зі “сріблом” Кубка світу в Досі. Учень Петра Нагорного показав на дистанції 400 м результат 3:48.61”, - йдеться в повідомленні.

Перше місце в цьому запливі з результатом 3:47.87 посів Данас Рапсіс. Інший представник України Сергій Фролов став сьомим.

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Нагадаємо, минулого року Михайло Романчук став чемпіоном світу на короткій воді на дистанції 1500 м вільним стилем, а в лютому 2019 року на дистанції 400 м вільним стилем став першим на міжнародних змаганнях Antwerp Diamond Speedo Racе в бельгійському Антверпені.

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