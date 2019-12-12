ФІФА має намір стягнути з Платіні майже €2 мільйони

У ФІФА вважають, що колишній віцепрезидент цієї організації Мішель Платіні протиправно отримав 1,84 млн євро фінансових надходжень, а відтак повинен їх повернути.

Про це інформує AFP з посиланням на офіційний документ ФІФА.

Йдеться про кошти, які були виплачені ФІФА на користь Платіні за рішенням колишнього президента цієї організації Сеппа Блаттера в 2011 році за консультаційні послуги у 2002-му. При цьому жодних контрактних зобов'язань на це підписано не було.

У 2015 році компетентні органи Швейцарії розпочали розслідування за цим фактом.

ФІФА має намір до кінця року вжити юридичних судових заходів для примушення Платіні повернути зазначену суму.

Окрім цього, до відповідальності через суд планується притягнути Блаттера за ухвалення протиправного рішення.

У свою чергу сам колишній футбольний функціонер Платіні наголошує, що усі кошти виплачені йому легально.

Як відомо, у 2014 році Платіні став фігурантом корупційного скандалу у зв'язку з обранням господарів кубків світу з футболу 2018 року в Росії та 2022 року в Катарі.

Комітет з питань етики ФІФА у 2015 році відсторонив Платіні від посади президента УЄФА спочатку на 90 днів, потім його дискваліфікували на 8 років, а ще пізніше цей строк було скорочено до чотирьох.