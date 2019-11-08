Платіні вимагає від УЄФА €7,2 мільйона компенсації – ЗМІ

Відсторонений від посади президента УЄФА Мішель Платіні вимагає від організації компенсації за чотири роки у розмірі 7,2 млн євро.

Про це з посиланням на джерела інформує AFP.

«Згідно із джерелом, наближеним до справи, Мішель Платіні, чий чотирирічний період відсторонення (від посади в УЄФА) завершився на початку жовтня, вимагає загальну суму 7,2 млн євро, включаючи 5,5 млн євро заборгованої зарплати», - пише AFP.

Як відомо, 2014 року Платіні став фігурантом корупційного скандалу у зв'язку з обранням господарів кубків світу з футболу 2018 року в Росії та 2022 року в Катарі.

У цьому зв'язку комітет з питань етики ФІФА 2015 року відсторонив Платіні від посади президента УЄФА спочатку на 90 днів, потім його дискваліфікували на 8 років, а ще пізніше цей строк було скорочено до чотирьох.