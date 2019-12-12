Валя Семеренко стартуватиме першою в спринті в Гохфільцені

13 грудня в Австрії розпочинається другий етап Кубка світу з біатлону.

Стали відомі склади та стартові номери чоловічої та жіночої збірних України на спринтерські гонки другого етапу Кубка світу в Гохфільцені, повідомляє biathlon.com.ua.

Перший стартовий номер у жінок отримала Валентина Семеренко. Олена Підгрушна, відправиться на дистанцію останньою з українок. Вона отримала 84-й стартовий номер.

Стартові номери українок в спринті: Валентина Семеренко (1), Юлія Джима (19), Віта Семеренко (44), Дар'я Блашко (54), Олена Підгрушна (84).

Стартові номери українців в спринті: Артем Прима (5), Дмитро Підручний (30), Антон Дудченко (43), Руслан Ткаленко (63), Артем Тищенко (105).

Другий етап Кубка світу з біатлону стартує завтра, 13 грудня, в Гохфільцені. У програмі змагань заплановано спринтерські гонки, гонки переслідування і класичні естафети.