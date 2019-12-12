“Динамо” і “Лугано” визначилися з формою футболістів на поєдинок у Києві
Футболісти “Динамо” проведуть матч у своїй домашній формі білого кольору, воротар - у жовтій. "Лугано" гратиме у чорному, голкіпер - у зеленому. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.
Відповідне рішення було затверджено на традиційній представницькій нараді у день матчу. У таких же комплектах форми суперники провели і першу зустріч, яка відбулася в Санкт-Галлені (0:0) в рамках 2 туру групового етапу Ліги Європи.
Нагадаємо, поєдинок “Динамо” - “Лугано” заключного, 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА розпочнеться сьогодні на стадіон НСК “Олімпійський” о 19.55.
Напередодні динамівці провели відкрите тренування, яке відбулося на заміській базі “Динамо” в Кончі-Заспі.
Букмекери вважають беззаперечним фаворитом цього поєдинку "Динамо".