“Динамо” і “Лугано” визначилися з формою футболістів на поєдинок у Києві

Київський футбольний клуб “Динамо” і швейцарський “Лугано” визначилися з формою гравців на сьогоднішній поєдинок, який пройде в Києві на стадіоні НСК “Олімпійський”.

Футболісти “Динамо” проведуть матч у своїй домашній формі білого кольору, воротар - у жовтій. "Лугано" гратиме у чорному, голкіпер - у зеленому. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Відповідне рішення було затверджено на традиційній представницькій нараді у день матчу. У таких же комплектах форми суперники провели і першу зустріч, яка відбулася в Санкт-Галлені (0:0) в рамках 2 туру групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” - “Лугано” заключного, 6 туру групового етапу Ліги Європи УЄФА розпочнеться сьогодні на стадіон НСК “Олімпійський” о 19.55.

Напередодні динамівці провели відкрите тренування, яке відбулося на заміській базі “Динамо” в Кончі-Заспі.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом цього поєдинку "Динамо".