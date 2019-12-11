Букмекери дали прогноз на матчі "Динамо" та "Олександрії" в Лізі Європи УЄФА

У заключному, шостому турі Ліги Європи УЄФА в четвер, 12 грудня, футболісти київського "Динамо" прийматимуть швейцарський "Лугано", а "Олександрія" на виъзды зустрінеться з бельгійським "Гентом".

Букмекери вважають беззаперечними фаворитами цих поєдинків "Динамо" та "Гент", повідомляє Укрінформ.

Британська букмекерська контора William Hill віддає перевагу динамівцям з коефіціентом 1,2. Перемога "Лугано" оцінюється коефіцієнтом 17,0, нічия - 6,0. Успіх "Олександрії" - 13,0, перемога "Гента" - 1,25, нічия - 5,5.

Турнірне становище у групі В: "Копенгаген" (Данія) - 9 очок, "Мальме" (Швеція) - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

"Динамо" вийде з групи, якщо переможе "Лугано", а "Мальме" у Копенгагені - ні. При рівності очок перевага особистих зустрічей з "Мальме" - у "Динамо".

Турнірне становище у квартеті I: "Гент" - 9 очок, "Вольфсбург" (Німеччина) - 8, "Сент-Етьєн" (Франція) - 4, "Олександрія" - 3.

"Олександрія" не зможе вийти з групи у плей-офф.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться у Ньйоні (Швейцарія) 16 грудня.