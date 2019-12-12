Правоохоронці візьмуть під посилену охорону матч «Динамо» - «Лугано»

Правоохоронці Києва забезпечуватимуть охорону правопорядку у четвер, 12 грудня, під час проведення футбольного матчу Ліги Європи УЄФА між командами «Динамо» та «Лугано».

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні у столиці відбудеться футбольний матч Ліги Європи УЄФА між командами «Динамо» (Київ, Україна) та «Лугано» (Лугано, Швейцарія) на НСК «Олімпійський». Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля спортивної арени, а також найближчі станції метро», - йдеться у повідомленні.

Працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території.

Поліцейські закликають уболівальників, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки і сприяти працівникам поліції в охороні правопорядку.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:55) перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».