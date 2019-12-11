П'ятеро українських тенісисток потрапили до основної сітки Australian Open

Став відомий склад учасниць основної сітки австралійського "мейджора", першого в новому сезоні турніру Grand Slam - Australian Open, який стартує в січні.

Безпосередньо за рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA) до списку учасниць Australian Open потрапили 99 тенісисток, повідомляє БТУ. Серед них чотири українки: Еліна Світоліна (№6), Даяна Ястремська (№22), Леся Цуренко (№72) і Катерина Козлова (№92). Катерина Бондаренко скористалася захищеним рейтингом (№85). На сьомому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катаріна Завацька (№107). Читайте також: Цуренко знялася з турніру ITF у Дубаї Нагадаємо, що Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) пройде 20 січня - 2 лютого 2020 року.