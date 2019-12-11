П'ятеро українських тенісисток потрапили до основної сітки Australian Open
Укрінформ
Став відомий склад учасниць основної сітки австралійського "мейджора", першого в новому сезоні турніру Grand Slam - Australian Open, який стартує в січні.
Безпосередньо за рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA) до списку учасниць Australian Open потрапили 99 тенісисток, повідомляє БТУ.
Серед них чотири українки: Еліна Світоліна (№6), Даяна Ястремська (№22), Леся Цуренко (№72) і Катерина Козлова (№92). Катерина Бондаренко скористалася захищеним рейтингом (№85).
На сьомому місці в альтернативному списку на потрапляння в основну сітку знаходиться Катаріна Завацька (№107).
Нагадаємо, що Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) пройде 20 січня - 2 лютого 2020 року.