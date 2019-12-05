Цуренко знялася з турніру ITF у Дубаї

Третя “ракетка” України Леся Цуренко знялася з турніру ITF World Tennis Tour із призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї (ОАЕ).

Змагання в Дубаї проходитимуть наступного тижня: 9 - 15 грудня. Про це повідомляє БТУ.

Завдяки відмові співвітчизниці до основної сітки турніру Міжнародної тенісної асоціації Al Habtoor Tennis Challenge в Дубаї потрапила Ангеліна Калініна.

У списку учасниць кваліфікації знаходиться Дар’я Снігур.

Востаннє Леся Цуренко грала на змаганнях у серпні - на турнірі WTA International у Вашингтоні. Частину сезону тенісистка пропустила через травму ліктя, а Наприкінці нинішнього сезону після лікування і реабілітації розпочала тренування на корті.

Нагадаємо, що 4-11 січня Леся Цуренко планує зіграти на турнірі WTA International із призовим фондом 651 тис. 750 доларів Shenzhen Open у Шеньчжені (Китай).