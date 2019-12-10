ФАСК – бренд київського футболу

Футбольна асоціація студентів Києва відзначила 20-річний ювілей.

«Спорт виховує лідерів, які дуже потрібні нашій державі». Ці слова ректора Київського національного університету будівництва і архітектури Петра Кулікова найкраще формулюють головну мету флагмана вітчизняного студентського спорту – Футбольної асоціації студентів Києва. Цими днями ФАСК відзначила 20-річний ювілей. А це чудова нагода підбити підсумки, згадати та відзначити кращих, окреслити плани на майбутнє.

Урочистості відбулися в Champion Hall Parimatch і зібрали усіх причетних до створення організації та її успішної роботи сьогодні. Відеопрезентація ще раз нагадала усім гостям історію створення ФАСК в 1999 році, розповіла про її перемоги в українських змаганнях та досягнення на міжнародній арені.

«В 1999 році ми вирішили вивести студентський футбол Києва на новий якісний рівень і створили ФАСК. Звісно, не всі одразу сприйняли нововведення, довелося багатьох керівників вишів переконувати. Але у підсумку, ми отримали повноцінні змагання», - згадує один із засновників ФАСК, віце-президент організації Андрій Гринь. Інший фундатор ФАСК Володимир Залойло наголосив на важливості спільних зусиль: «Хочу щоб усі керівники вишів нас підтримували, бо тільки разом ми подолаємо шлях до перемог».

Саме засновників ФАСК – Андрія Гриня, Володимира Залойла, Ігоря Львова, Леоніда Кубяка відзначили першими. Згадали і про Олега Первушкіна, якого, на жаль, вже немає серед нас.

«2013 рік став роком великих змін для ФАСК. Організацію очолив Вадим Місюра, у якого було бажання зробити асоціацію кращою в Україні. Пригадую, що його призначення сприйняли неоднозначно, але своєю працею і результатами він підтвердив, що вибір зробили правильний. Сьогодні ФАСК – це бренд київського футболу, з найвищим рівнем організації змагань», - розповів президент Федерації футболу Києва Ігор Кочетов.

«Сьогодні ми пригадали перші кроки ФАСК, адже рухатися вперед можливо лише пам’ятаючи свою історію. Я дякую своїй команді за професійну роботу. Ми багато зробили для студентського спорту Києва і у нас амбіційні плани», - взяв слово у відповідь президент ФАСК Вадим Місюра.

За його словами, сьогодні ФАСК – це не лише 25 команд, які грають у футбол і футзал (а з 2014 року грають і жіночі футзальні команди), це насамперед можливість для багатьох студентів продовжити свої заняття спортом на високому рівні. «Також з 2014 року у нас є свій сайт, який став інформаційним центром нашої роботи і став відправною точкою для багатьох талановитих спортивних журналістів. Не забуваємо ми і про соцмережі, вже третій рік наші сторінки можна знайти у Facebook та Instagram. Футбол об’єднує для перемог, футбол допомагає рухатись вперед», - заявив Вадим Місюра.

Звісно, таку подію не оминули своєю увагою і представники влади. Привітати і нагородити гідних прийшли заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема і директор Департаменту молоді і спорту Київської міськдержадміністрації Вадим Гутцайт. «ФАСК живе і розвивається. Ви приклад для інших видів спорту», - відзначив Олександр Ярема. «Дякую керівникам ФАСК за професійну роботу. А ректорам за розбудову спортивної інфраструктури», - додав Вадим Гутцайт.

Звичайно, відзначили цього вечора і ректорів вишів, без їх підтримки не можливий був би високий рівень турніру. На сцену підіймалися Петро Куліков (КНУБА), Станіслав Ніколаєнко (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Віктор Огнев’юк (Київський університет імені Бориса Грінченка), В’ячеслав Гамов (завідуючий кафедри фізичної культури Київського національного торгово-економічного університету – ректор Анатолій Мазаракі). Згадали і про величезний внесок у спільну справу ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгена Імаса, який лобіює інтереси українського студентського спорту на міжнародній арені.

«Спорт – це обов’язкова складова повноцінного життя. І я щасливий, що наші студенти мають можливість доповнювати власну освіту заняттями спортом. ФАСК дає студентам дух змагальності, змушує їх зростати у майстерності. І це також велика заслуга керівництва ФАСК, адже у кожному турнірі має бути конкуренція та інтрига», - розповів Петро Куліков.

Читайте також: Студенти НПУ імені Драгоманова виграли Кубок Києва з футзалу

Як і на будь-якому спортивному заході тут також не оминули увагою головних діючих осіб змагань – тренерів і футболістів. Відзнаки кращих наставників отримали: Олексій Яценко (КНТЕУ), Сергій Швець (КУБГ, НУДПСУ, студентська збірна України), Тарас Шпичка (НУХТ), Сергій Бойченко (збірна НУФВСУ-МАУП), Алла Гресь (КУБГ, Атекс-Київ). Призи отримали і зірки ФАСК: Анастасія Кліпаченко (НУХТ), Дмитро Міхеєв (КНТЕУ), Максим Чеберяк (НПУ імені Драгоманова), Сергій Русьян (збірна НУФВСУ-МАУП).

«Я з великою вдячністю згадаю і наших партнерів – Parimatch, Укргазбанк, Українську страхову групу, Федерацію футболу Києва, Спортивну студентську спілку України, відповідні державні установи України та Києва. Подякую ФК «Динамо» за унікальну можливість грати на стадіоні «Динамо» імені Лобановського. Подякую нашим медіа-партнерам - XSport. Наша співпраця дає чудовий результат. Сподіваюсь, разом ми зробимо студентський футбол Києва ще кращим», - висловив впевненість Вадим Місюра.

Святослав Василик, Київ

Фото: Parimatch