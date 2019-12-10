Яремчук і Сітковський визнані найкращими легкоатлетами листопада в України

Легка атлетика України визначила найкращих легкоатлета і легкоатлетку за підсумками виступів спортсменів у листопаді.

Найкращою легкоатлеткою листопада в Україні стала Софія Яремчук, а найкращим легкоатлетом - Олександр Сітковський, повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У листопаді Софія Яремчук перемогла на міжнародних змаганнях з бігу на 10 км у Римі (33.01 хв), а Олександр Сітковський посів 5 місце на марафоні в Пекіні, виконавши олімпійський норматив (2:11.25 год).

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