Яремчук виграла легкоатлетичні змагання в Римі

В Римі (Італія) відбулися традиційні змагання з бігу по шосе на 10 км під назвою Best Woman.

Кращою серед жінок стала українська легкоатлетка Софія Яремчук, яка подолала дистанцію 10 км за 32.45 хв. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

“Я дуже щаслива вдруге виграти Best Woman 10 km і знову показати особистий рекорд - 32:45. Хотіла бігти швидше, але ще треба працювати, робити більше швидкісної роботи. Була гарна траса, сприятлива погода. Я мала також пейсмейкера Романа Продіуса з Молдови (бігун, який задає темп) – він мені допоміг впродовж дистанції, за що я йому дуже вдячна. Все було спрямовано на перемогу і особистий рекорд”, - сказала Яремчук у коментарі сайту відділення НОК України у Львівській області.

Попередній рекорд львівської бігунки протримався рівно місяць і був показаний в Римі 1 листопада під час “Забігу Святих” - 33.01 хв.

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Відео нагородження:

Минулого року Софія Яремчук також виграла змагання Best Woman. 2018 року вона подолала дистанцію 10 км за 33.13 хв, що дозволило їй фінішувати першою на досить комфортній відстані від суперниць.

Фото: noc.lviv.ua