Стала відома програма перебування “Лугано” в Києві

Стала відома програма перебування команди швейцарського футбольного клубу “Лугано” в Києві.

На вирішальний матч групового етапу Ліги Європи УЄФА, який відбудеться проти київського “Динамо” 12 грудня, команда “Лугано” прибуде в середу, 11 грудня. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Чартерний рейс із Мілана прибуде в аеропорт “Київ” о 13.45. “Лугано” розташується в готелі “Олімпійський”, а о 17.30 розпочнеться передматчева пресконференція головного тренера.

О 18.15 відбудеться тренування футболістів “Лугано” на полі стадіону НСК “Олімпійський”.

Поєдинок “Динамо” - “Лугано” 6 туру групового етапу Ліги Європи відбудеться 12 грудня і розпочнеться о 19.55.

Відліт швейцарської команди з Києва запланований на 10.00 13 грудня.

Нагадаємо, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Голами у складі "Динамо" відзначилися: Миколенко (на 18-й хвилині), Циганков (39) і Вербич (79).

Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".