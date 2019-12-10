Вербич і Де Пена зустрілися з уболівальниками на стадіоні “Динамо”

Футболісти київського клубу “Динамо” Беньямін Вербич і Карлос де Пена зустрілися з уболівальниками перед матчем зі швейцарським “Лугано”, який відбудеться 12 грудня в рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи.

Зустріч з уболівальниками відбулася ввечері 9 грудня в конференц-залі стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського і тривала близько години. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Гравці “Динамо” відповіли на численні питання шанувальників, зокрема, про своє ставлення до нововведень у футболі.

“Систему VAR не підтримую. Якби забив м’яч на 93-й хвилині і його скасували, то не знаю, що робив би. Футбол був би краще без VAR”, - зазначив Беньямін Вербич.

“Мені не подобається система VAR, тому що вона забирає емоційне напруження. Коли треба чекати остаточне рішення, це відбирає саму емоцію футболу. Сподіваюся, у мене ніколи не буде ситуації, коли я заб'ю м’яч, а потім його скасують через VAR. Сучасні технології входять у футбол, але це не те, що я підтримую”, - зауважив у свою чергу Карлос де Пена.

Нагадаємо, 28 листопада футболісти київського "Динамо" на виїзді поступилися шведському "Мальме" в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА. У матчі передостаннього, 5-го туру розіграшу динамівці програли "Мальме" з рахунком 3:4. Голами у складі "Динамо" відзначилися: Миколенко (на 18-й хвилині), Циганков (39) і Вербич (79).

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Турнірне становище: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня відбудуться матчі "Динамо" - "Лугано", "Копенгаген" - "Мальме".