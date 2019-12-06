Біатлон: Тищенко, Прима, Ткаленко і Підручний бігтимуть естафету в Естерсунді

В жіночій естафеті за Україну бігтимуть Джима і Меркушина, інші дві учасниці визначаться пізніше.

Артем Тищенко, Роман Прима, Руслан Ткаленко і Дмитро Підручний бігтимуть за Україну чоловічу естафету на етапі Кубка світу в Естерсунді, повідомляє XSport.

Гонка відбудеться завтра, 7 грудня, о 18:30 за київським часом. Біатлоністи пробіжать естафету 4х7,5 км.

Юлія Джима і Анастасія Меркушина бігтимуть жіночу естафету на етапі Кубка світу в Естерсунді, передає UA:Біатлон.

Ще дві представниці України на естафету визначаться пізніше. На два вакантних місця претендують сестри Віта і Валентина Семеренко, Надія Бєлкіна і Дарина Блашко.

Жіноча естафета відбудеться в неділю, 8 грудня. Початок гонки о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, Юлія Джима посіла друге місце в індивідуальній гонці, не допустивши жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах.