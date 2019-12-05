Джима, молодець, зробила все за планом – тренер

Урош Велепец вважає, що українська біатлоністка ще не в оптимальному стані і здатна бігти швидше.

Особистий тренер Юлії Джими Урош Велепец прокоментував друге місце своєї підопічної в індивідуальній гонці першого етапу Кубка світу в Естерсунді. За його словами, Юлія вибрала правильну тактику для гонки. Також Урош зазначив, що Джима побіжить естафету, якщо отримає запрошення від тренерського штабу, повідомляє Sport Arena.

«Юля зробила все за планом. Чотири кола відстріляли на «нуль», а на останньому – додала ходом скільки можна. Можна, звичайно, бігти і швидше, але потім промахуватись. Плюс, стріляла Юля дуже швидко.

Правильно все зробила, молодець. Було непросто на стрільбі - через вітер потрібно було постійно дивитися на прапорці, коригувати. Але вона зібралася. Розуміємо, що вона ще не в оптимальному стані, не готова до сезону, як треба. Багато ще болить. На спусках, на мій погляд, вона багато пригальмовувала.

Чи побіжить Юля естафету? Ну, це не моя компетенція, це питання до тренера команди. Запросить - бігтиме», - розповів Велепец.

Нагадаємо, в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Естерсунді Юлія Джима прийшла до фінішу другою, програвши переможниці Жюстин Бреза з Франції 11 секунд. Українка пройшла дистанцію без жодного промаху.