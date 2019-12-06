Зевіна вийшла у фінал ЧЄ з плавання на короткій воді

Українська спортсменка Дар’я Зевіна на дистанції 200 м вийшла у фінал чемпіонату Європи з плавання на короткій воді, який проходить у Глазго (Велика Британія).

Дар’я Зевіна посіла 2 місце в своєму запливі, поступившись суперниці 0,47 секунди. При цьому час українки був другим і у всіх попередніх запливах. Про це повідомляє XSPORT.

Фінал відбудеться у вечірній сесії 6 грудня і розпочнеться о 19.23.

Нагадаємо, що саме на дистанції 200 м Зевіна тричі ставала чемпіонкою Європи на короткій воді.

Також сьогодні чемпіон світу серед юніорів Владислав Бухов на дистанції 50 метрів вільним стилем виграв свій заплив і зумів пробитися в півфінал з 14-м результатом. Інший українець Сергій Шевцов показав 18-ий час і став першим запасним у півфінал.

Старт півфіналів у вечірній сесії розпочнеться о 17.00.

Нагадаємо, що у вечірній сесії 6 грудня за медаль побореться і Михайло Романчук, який вийшов у фінал на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Результат Романчука з трьох запливів виявився другим.

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