Український спортсмен Михайло Романчук вийшов у фінал чемпіонату Європи з плавання у короткій воді, що триває у Глазго.

Михайло Романчук показав другий результат з усіх запливів, повідомляє XSPORT.

“У Глазго на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді українець Михайло Романчук вийшов у фінал на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Результат Романчука з трьох запливів виявився другим”, - йдеться в повідомленні.

Фінальний заплив відбудеться в п'ятницю, 6 грудня.

Раніше у фінал на дистанції 100 метрів на спині вийшла Дар’я Зевіна.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з плавання на короткій воді проходить у шотландському місті Глазго 4 - 8 грудня. Всього учасники змагань розіграють 40 комплектів нагород.

Фото: Johanna Lundberg