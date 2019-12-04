Українка Зевіна вийшла у півфінал ЧЄ-2019 з плавання на короткій воді

У Глазго (Шотландія) стартував чемпіонат Європи з плавання на короткій воді (LEN European Short Course Swimming Championships 2019).

Єдиною, хто серед українських спорстменів сьогодні впорався з кваліфікацією, стала Дар’я Зевіна. Про це повідомляє Prosportua.

На дистанції 100 м на спині Дар’я Зевіна стала шостою з результатом 57,61. Її півфінал відбудеться сьогодні у вечірній програмі.

У ранковій програмі на дистанції 100 м батерфляєм, на жаль, зазнали невдачі Ігор Трояновський, який посів 26 місце в кваліфікації (57,10) і Денис Кесиль — 48 місце (53,34). На дистанції 50 м брасом також не вийшли у півфінал Сергій Шевцов (23 місце, 27,31) і Микита Коптєлов (42 місце, 28,24).

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Нагадаємо, чемпіонат Європи з плавання на короткій воді проходитиме 4 - 8 грудня в шотландському місті Глазго. Всього розіграють 40 комплектів нагород. До складу збірної України увійшли: Михайло Романчук, Сергій Шевцов, Богдан Касьян, Микита Коптєлов, Владислав Бухов, Ігор Трояновський, Дар'я Зевіна.

Фото: НОК України