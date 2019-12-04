На ЧЄ з плавання на короткій воді Україну представлятимуть семеро спортсменів

Україну на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді представлятимуть семеро спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба НОК України у Facebook.

До складу збірної України увійшли: Михайло Романчук, Сергій Шевцов, Богдан Касьян, Микита Коптєлов, Владислав Бухов, Ігор Трояновський, Дар'я Зевіна.

Чемпіонат Європи з плавання на короткій воді проходитиме 4 - 8 грудня в шотландському місті Глазго. Всього розіграють 40 комплектів нагород.

Минулого року на цих змаганнях збірна України завоювала 3 медалі: 1 золоту і 2 срібні.

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Нагадаємо, Михайло Романчук став найкращим спортсменом листопада в Україні за версією НОК України. У листопаді плавець продемонстрував блискучий результат на змаганнях Кубка світу в Досі (Катар) - виборов золоту медаль на дистанції 1500 метрів вільним стилем, а також став володарем нового світового рекорду. Також у Досі Михайло Романчук здобув “срібло” на дистанції 400 метрів вільним стилем.