Українка Зевіна – четверта на чемпіонаті Європи з плавання

У Глазго триває чемпіонат Європи з плавання на короткій воді.

Українка Дарина Зевіна зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Глазго на дистанції 100 м на спині, повідомляє Укрінформ.

У фіналі змагань 25-річна українка показала результат 56.94 секунди і фінішувала четвертою. Зевіна відстала від британки Джорджії Девіс, яка завоювала «бронзу», на 0.21 секунди. А «золото» виграла Кіра Туссан з Нідерландів, яка подолала дистанцію за 55.71 секунди.

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Нагадаємо, завтра у фінальному запливі ЧЄ на короткій воді в Глазго також виступить і Михайло Романчук.