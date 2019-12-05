Українка Зевіна – четверта на чемпіонаті Європи з плавання
Укрінформ
У Глазго триває чемпіонат Європи з плавання на короткій воді.
Українка Дарина Зевіна зупинилася за крок від медалі чемпіонату Європи з плавання на короткій воді в Глазго на дистанції 100 м на спині, повідомляє Укрінформ.
У фіналі змагань 25-річна українка показала результат 56.94 секунди і фінішувала четвертою. Зевіна відстала від британки Джорджії Девіс, яка завоювала «бронзу», на 0.21 секунди. А «золото» виграла Кіра Туссан з Нідерландів, яка подолала дистанцію за 55.71 секунди.
Нагадаємо, завтра у фінальному запливі ЧЄ на короткій воді в Глазго також виступить і Михайло Романчук.