Баскетбольний клуб “Дніпро” покараний за поведінку свого президента

Баскетбольний клуб “Дніпро” отримав покарання у вигляді штрафу за поведінку свого президента Валерія Кондратьєва та двох глядачів у перерві матчу української Суперліги.

Самого Валерія Кондратьєва Директорат ФБУ дискваліфікував на 2 матчі. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

“На засіданні Директорату ФБУ (3 грудня, о 14.30), були розглянуті матеріали інциденту. На основі їх Директорат прийняв рішення дискваліфікувати (заборонити бути присутнім) на двох офіційних іграх “Дніпра” президента клубу – Валерія Кондратьєва та зобов’язати клуб сплатити штрафні санкції у загальному розмірі 52 тисячі гривень”, - йдеться в повідомленні.

Також президент клубу отримав попередження, що у разі подальших грубих порушень Правил проведення змагань клуб може бути виключений з чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд у сезоні 2019/20.

Сутність інциденту полягає в тому, що в перерві гри Суперліги Парі-Матч “Дніпро” - “Київ-Баскет”, яка відбулася 1 грудня у Дніпрі, президент клубу Валерій Кондратьєв звернувся з погрозами до одного з арбітрів матчу. Також погрози лунали з вуст глядача Ігоря Коломойського, а в технічному коридорі - від глядача Валерія Гуляєва. Це відобразив у своєму звіті старший суддя матчу.

Фото: telegraf