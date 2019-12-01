Суперліга: «Київ-Баскет» переміг «Дніпро»

Кияни здобули п’яту перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Київ-Баскет» на виїзді обіграв «Дніпро» 78:75. Про це повідомляє Укрінформ.

В центральному поєдинку вік-енду «Київ-Баскет» приїхав в гості до «Дніпра». Гра йшла кидок в кидок до останньої хвилини. За 11 секунд до завершення рахунок став нічийним 75:75 і м’яч був у гостей. В останній атаці В’ячеслав Петров наважився на триочковий і приніс «Київ-Баскет» перемогу 78:75.

Найрезультативніші гравці матчу: Іссуф Санон (16 очок) – «Дніпро»; В’ячеслав Петров (20) – «Київ-Баскет».

В іншому матчі ігрового дня «Харківські Соколи» приймають «Черкаських Мавп».

Лідирує в чемпіонат «Прометей» - 17 очок (9 матчів). «Дніпро» посідає 2-е місце – 16 (9). «Київ-Баскет» піднявся на 6-е місце – 13 (8).

Нагадаємо, 30 листопада «Одеса» вдома обіграла «Хімік» 86:73, а «Прометей» переміг на чужому майданчику «Миколаїв» 92:73.