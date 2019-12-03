У Відні засудили до 5 років тюрми олімпійського чемпіона Зайзенбахера

Віденський земельний суд присудив 5 років тюремного ув’язнення дворазовому олімпійському чемпіону з дзюдо та тренеру Петеру Зайзенбахеру за обвинуваченням у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх.

Відповідне судове рішення було винесено у понеділок, повідомляє "Австрійське агентство преси" (АРА).

"Петер Зайзенбахер був засуджений у понеділок Віденським земельним судом до п’ятирічного строку ув’язнення за обвинуваченням у сексуальному насильстві щодо неповнолітніх та зловживання владними стосунками. Він був визнаний винним за всіма пунктами обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

Сам 59-річний ексспортсмен зустрів вирок без слів та жодних емоцій. Перед цим, під час слухань він продовжував наполягати на своїй невинуватості, стверджуючи, що його оббрехали. Максимальний термін покарання, який йому загрожував, становив 10 років ув’язнення.

Вирок Віденському земельного суду ще не набув чинності і може бути оскаржений.

Як повідомляв Укрінформ, Петер Зайзенбахер, олімпійський чемпіон по дзюдо 1984 та 1988 років, обвинувачувався австрійським правосуддям у вчиненні злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх і зловживанні службовим становищем в період з 1997 по 2004 рік, будучи тренером з дзюдо в одному із віденських спортивних клубів.

Зайзенбахер перебував у міжнародному розшуку після того, як в грудні 2016 року не з'явився за викликом в земельний суд Відня. Після цього був виданий ордер на його арешт та запущено процедуру розшуку. 1 серпня 2017 року українські правоохоронці затримали австрійця у Києві, де він переховувався на одній з квартир. Водночас, негайна видача підозрюваного затягнулася через судову та бюрократичну тяганину, а пізніше Австрії було відмовлено в екстрадиції, посилаючись на те, що термін давності за інкримінованими Зайзенбахеру злочинами минув.

У вересні 2019 року українська влада видала Австрії Петера Зайзенбахера, що відбулося після того, як він спробував за підробленим австрійським паспортом виїхати до Польщі з України. Австрієць був затриманий українськими прикордонниками, після чого він був переданий австрійській стороні.