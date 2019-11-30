"Львів" програв "Дніпру-1" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футбольний клуб "Львів" з рахунком 0:2 поступився "Дніпру-1" у поєдинку 16-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

На стадіоні "Україна" у Львові м'ячі забили Дмитро Коркішко, який відзначився на 16-й хвилині, та Ігор Когут (61), повідомляє Укрінформ.

У паралельній зустрічі на "Славутич-Арені" голи Віталія Вернидуба (54) та Назарія Русина (87) принесли перемогу луганській "Зорі" над львівськими "Карпатами" - 2:0.

Продовжить перший ігровий день матч в Полтаві між "Ворсклою" та ковалівським "Колосом".

У неділю, 1 грудня, програму туру завершать поєдинки чернігівської "Десни" з "Олександрією", "Маріуполя" з донецьким "Шахтарем", донецького "Олімпіка" з київським "Динамо".

Турнірне становище: "Шахтар" - 43 очки (після 15-ти ігор), "Зоря" - 31 (16), "Динамо" - 30 (15), "Десна" - 27 (15), "Олександрія" - 27 (15), "Дніпро-1" - 18 (16), "Олімпік" - 18 (15), "Маріуполь" - 17 (15), "Колос" - 17 (15), "Карпати" - 11 (16), "Львів" - 11 (16), "Ворскла" - 8 (15).