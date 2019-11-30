«Маріуполь» готує сенсацію?

Донбаське дербі – перший матч зими.

1 грудня в Маріуполі зіграють один з перших матчів зими в УПЛ. Команда Олександра Бабича прийматиме вдома «Шахтар», який у цьому чемпіонаті ще жодного разу не програвав. Азовцям, до речі, і зовсім ще жодного разу не вдавалося взяти гору над «гірниками».

Нагадаємо, матч першого кола між цими командами завершився розгромом «Маріуполя» 1:5. І зараз у «Шахтаря» також непогані шанси на перемогу - 81% від аналітиків Parimatch. Це при тому, що донбаське дербі пройде для «гірників» на виїзді.

Разом з тим у підопічних Луїша Каштру за спиною важкий матч Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті». Донеччанам вдалося привезти з Англії нічию і тепер ключові футболісти цілком можуть отримати невеликий відпочинок.

До того ж «Шахтар» впевнено лідирує і випереджає «Динамо» на 13 очок, тоді як «Маріуполь» бореться за місце в першій шістці. І щоб не випасти з цих перегонів азовцям турнірні бали потрібні не менше, ніж «гірникам». То ж, якщо чемпіони України дозволять собі розслабитися, нас цілком може чекати сенсація. З іншого боку, «Шахтар» набрав пристойний хід і впоратися з ним в рамках Прем'єр-ліги зараз навряд чи хтось зможе.