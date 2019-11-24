"Динамо" розгромило "Маріуполь" і вийшло на 2 місце у футбольній Прем'єр-лізі України

Футболісти київського "Динамо" з результатом 3:0 взяло гору над ФК "Маріуполь" у заключному матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги України.

Віталій Буяльський вивів вперед "біло-синіх" на 21-й хвилині після пасу Віктора Циганкова, на 77-й хвилині перевагу динамівців подвоїв Володимир Шепелєв, а на 81-й хвилині рахунок до розгромного на столичному НСК "Олімпійський" довів Беньямін Вербич, якому асистував Сергій Сидорчук, повідомляє Укрінформ. Кияни повернулися на другу сходинку турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Результати інших поєдинків туру: "Шахтар" (Донецьк) - "Львів" - 4:1 голи: Жуніор Мораес (11-та, 53-тя і 77-ма хвилина, з пенальті), Алан Патрік (85) - Микита Татарков (25); "Олександрія" - "Зоря" (Луганськ) - 1:0 гол: Євген Банада (59); "Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 1:0 гол: Дмитро Коркішко (79, з пенальті); "Карпати" (Львів) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2 голи: Єгор Назарина (9) - Євген Цимбалюк (26) і Шахаб Захедітабар (45+2); "Колос" (Ковалівка) - "Десна" (Чернігів) - 2:0 голи: Володимир Лисенко (29), Арні Вільх'яльмссон (72). Читайте також: «Фламенго» - найсильніший клуб Південної Америки Турнірне становище: "Шахтар" - 43 очки, "Динамо" - 30, "Зоря" - 28, "Десна" - 27, "Олександрія" - 27, "Олімпік" - 18, "Маріуполь" - 17, "Колос" - 17, "Дніпро-1" - 15, "Карпати" - 11, "Львів" - 11, "Ворскла" - 8.