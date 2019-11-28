Апанащенко визнана кращою футболісткою чемпіонату України 2019 року

Апанащенко визнана кращою футболісткою чемпіонату України 2019 року

Укрінформ
Редакція “Жіночого футболу України” підвела підсумки традиційного голосування експертів у номінації “Краща гравчиня чемпіонату України”.

Найбільшу кількість голосів набрала нападниця харківського футбольного клубу “Житлобуд-1” і збірної України Дар’я Апанащенко.

Топ-10 кращих футболісток чемпіонату України 2019 року
1. Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1") — 86 балів
2. Надія Куніна ("Житлобуд-1") - 42
3. Юлія Стець ("Схід") - 30
4. Яна Калініна ("Житлобуд-2") - 27
5-6. Вікторія Гирин ("Ладомир") - 24
5-6. Юлія Христюк ("ЕМС-Поділля") - 24
7. Вероніка Андрухів ("Житлобуд-2") - 23
8. Тетяна Левицька ("Схід") - 13
9. Оксана Білокур ("Пантери") - 12
10. Надія Вегерич ("Єдність") - 4

Бали нараховувалися наступним чином: за перше місце — 3, за друге - 2, за третє — 1.

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Минулого року переможницею у номінації “Краща гравчиня чемпіонату України” за версією видання “Жіночий футбол України” також стала Дар’я Апанащенко.

Фото: ФК "Житлобуд-1"

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