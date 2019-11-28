IFFHS визнала Мессі кращим плеймейкером 2019 року

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращого плеймейкера 2019 року.

Ним став зірковий форвард іспанської "Барселони" та збірної Аргенттини Ліонель Мессі, повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Перша десятка кращих футбольних плеймейкерів 2019 року:

1. Ліонель Мессі ("Барселона") - 299 балів

2. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") - 85

3. Еден Азар ("Челсі"/"Реал") - 55

4. Роберто Фірміно ("Ліверпуль") - 46

5. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") - 32

6. Душан Тадич ("Аякс") - 30

7. Френкі де Йонг ("Аякс"/"Барселона") - 25

8. Крістіан Еріксен ("Тоттенгем") - 21

9. Антуан Грізманн ("Атлетико"/"Барселона") - 20

10. Жоржиньйо Вейналдум ("Ліверпуль") - 17.

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Мессі учетверте став кращим плеймейкером року (до цього був першим у 2015, 2016 та 2017 роках) і наздогнав за цим показником хавбека "Барселони" Хаві.