IFFHS визнала Мессі кращим плеймейкером 2019 року
Ним став зірковий форвард іспанської "Барселони" та збірної Аргенттини Ліонель Мессі, повідомляє офіційний сайт IFFHS.
Перша десятка кращих футбольних плеймейкерів 2019 року:
1. Ліонель Мессі ("Барселона") - 299 балів
2. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті") - 85
3. Еден Азар ("Челсі"/"Реал") - 55
4. Роберто Фірміно ("Ліверпуль") - 46
5. Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті") - 32
6. Душан Тадич ("Аякс") - 30
7. Френкі де Йонг ("Аякс"/"Барселона") - 25
8. Крістіан Еріксен ("Тоттенгем") - 21
9. Антуан Грізманн ("Атлетико"/"Барселона") - 20
10. Жоржиньйо Вейналдум ("Ліверпуль") - 17.
Мессі учетверте став кращим плеймейкером року (до цього був першим у 2015, 2016 та 2017 роках) і наздогнав за цим показником хавбека "Барселони" Хаві.