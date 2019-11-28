Мессі став автором нового рекорду в Лізі чемпіонів УЄФА

Форвард каталонського футбольного клубу "Барселона" Ліонель Мессі встановив новий рекорд Ліги чемпіонів УЄФА.

32-річний аргентинський футболіст забив м’ячі у ворота 34 різних команд. Наразі це рекордний показник, повідомляє Football.ua.

34-ю стала дортмундська “Боруссія” (3:1), всі м’ячі якій були забиті за допомогою лідера каталонців Ліонеля Мессі. У моменті з першим голом Лео асистував на Луїса Суареса, а за 4 хвилини відзначився і сам. На 67-й хвилині він асистував на Грізманна.

Як повідомлялося, 27 листопада в матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів "Барселона" на домашній арені "Камп Ноу" взяла гору над німецькою "Боруссією" з Дортмунда (3:1) і гарантувала собі путівку до 1/8 фіналу.

Цей матч став 700-м для Ліонеля Мессі за “Барселону”. Для досягнення такого результату йому знадобилося трохи більше 15 років. Дебютний матч за каталонську команду футболіст відіграв 16 жовтня 2004 року. За 700 матчів Мессі забив 613 м’ячів і зробив 248 результативних передач.