Футбольна збірна України втратила дві позиції в рейтингу ФІФА
Укрінформ
В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) збірна України в порівняні з жовтневим реєстром втратила два рядки і наразі перебуває на 24-му місці.
Лідерами рейтингу ФІФА є збірні Бельгії (1765 очок), Франції (1733) та Бразилії (1712). Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Рейтинг ФІФА станом на 28 листопада 2019 року
1. Бельгія — 1765 (очок)
2. Франція — 1733
3. Бразилія — 1712
4. Англія — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватія— 1642
7. Португалія — 1639
8. Іспанія — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбія — 1622
…
24. Україна — 1537
Серед представників УЄФА національна збірна України з футболу посідає 15 місце.
Нагадаємо, в листопаді збірна України провела товариський матч з Естонією (1:0) та гру в рамках кваліфікації Євро-2020 із Сербією (2:2).