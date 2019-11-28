Футбольна збірна України втратила дві позиції в рейтингу ФІФА

В оновленому рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) збірна України в порівняні з жовтневим реєстром втратила два рядки і наразі перебуває на 24-му місці.

Лідерами рейтингу ФІФА є збірні Бельгії (1765 очок), Франції (1733) та Бразилії (1712). Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу. Рейтинг ФІФА станом на 28 листопада 2019 року

1. Бельгія — 1765 (очок)

2. Франція — 1733

3. Бразилія — 1712

4. Англія — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватія— 1642

7. Португалія — 1639

8. Іспанія — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбія — 1622

…

24. Україна — 1537 Серед представників УЄФА національна збірна України з футболу посідає 15 місце. Читайте також: Збірна України увійшла до ТОП-5 команд із найміцнішим захистом у відборі Євро-2020 Нагадаємо, в листопаді збірна України провела товариський матч з Естонією (1:0) та гру в рамках кваліфікації Євро-2020 із Сербією (2:2).