Збірна України увійшла до ТОП-5 команд із найміцнішим захистом у відборі Євро-2020

Національна збірна України з футболу увійшла до п’ятірки команд із найміцнішим захистом у відборі чемпіонату Європи-2020.

У восьми поєдинках відбору до Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка пропустили чотири м’ячі. По одному м’ячу воротарю збірної України Андрію П’ятову забили Люксембург та Португалія і двічі — Сербія, повідомляє пресслужба УАФ.

Цей результат дозволив збірній України посісти 4 місце (серед 55-ти учасників) у списку команд із найміцнішим захистом за підсумками змагань.

Топ-10 команд із найміцнішим захистом у відборі Євро-2020 виглядає так: 1. Бельгія, 2. Туреччина, 3. Італія, 4. Україна, 5. Іспанія, 6. Польща, 7. Ірландія, 8.Франція, 9. Англія, 10. Данія.

Нагадаємо, збірна України завершила відбір на першому місці у турнірній таблиці групи B і зіграє на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка не програла у відборі жодного матчу - 6 перемог та 2 нічиї.

Жеребкування фінальної частини турніру відбудеться 30 листопада у Бухаресті й розпочнеться о 19.00.